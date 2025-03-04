Сегодня 11:45 В Думе рассказали, кто имеет право выйти на досрочную пенсию в 2025 году Депутат Гаврилов: отказ в досрочной пенсии возможен при недостаточном стаже 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com Деньги

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Право выйти на пенсию досрочно есть у работников вредных производств, военных и жителей Крайнего Севера, а также многодетных матерей, педагогов и врачей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Также депутат напомнил об основаниях для назначения досрочной пенсии в 2025 году и способах ее оформления.

Досрочная пенсия у работников вредных производств, военных и жителей Крайнего Севера Ключевая идея предоставления досрочной пенсии заключается в том, что некоторые группы людей могут выйти на заслуженный отдых раньше установленного срока из-за особенностей их работы, состояния здоровья или социального статуса. В соответствии с законодательством существуют две категории работников, которые трудятся в тяжелых условиях. «Первая категория включает граждан, занятых в особо тяжелых и вредных производствах, таких как подземные горные работы, металлургия, химическая и угольная промышленность, нефтепереработка и полиграфия. Женщины из этой группы могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии стажа не менее 15 лет, а мужчины — в 50 лет при общем стаже не менее 20 лет», — рассказал Гаврилов. Вторая категория включает работников с тяжелыми условиями труда, таких как металлурги, химики, нефтепереработчики и представители других промышленных отраслей. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, если их общий стаж составляет не менее 20 лет. Мужчины выходят на пенсию в 55 лет при стаже не менее 25 лет. Жители Крайнего Севера и регионов, приравненных к нему, имеют право на досрочную пенсию, если они соответствуют определенным требованиям по стажу и пенсионному коэффициенту.

Мужчины, проработавшие в таких условиях не менее 15 лет, и женщины с северным стажем от 20 лет могут выйти на пенсию на пять лет раньше. Для них общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Женщины, имеющие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже 20 лет и не менее 12 лет работы в северных районах. Сергей Гаврилов

Право на досрочную пенсию имеют военнослужащие, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, пожарные, а также космонавты и летчики, проходящие службу на государственной или военной основе. Военнослужащие имеют право выйти на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы или по достижении 45 лет, если у них есть 25 лет общего стажа, из которых 12,5 года были посвящены военной службе. Россияне, имеющие длительный страховой стаж, также имеют право на досрочное назначение пенсии. «Для женщин этот порог составляет 37 лет, для мужчин — 42 года. В этом случае пенсионный возраст уменьшается на два года. Это правило распространяется и на безработных предпенсионеров, если их увольнение произошло не по их вине», — рассказал парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Досрочная пенсия у многодетных матерей, педагогов, врачей и инвалидов Многодетные матери имеют право на более ранний выход на пенсию. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет. В 2025 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию составляет 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент должен быть не менее 30. Работники сферы образования и медицины имеют право на получение пенсии по выслуге лет. Для педагогов необходимый стаж составляет 25 лет. Сельские врачи и медицинские работники могут выйти на пенсию после 25 лет работы, а городские — после 30 лет. «Творческие работники, такие как артисты балета, театра и цирка, выходят на пенсию досрочно при стаже от 15 до 30 лет, в зависимости от специфики профессии», — уточнил Гаврилов. Граждане с инвалидностью имеют право на досрочную пенсию, которая зависит от категории заболевания. Люди, которые получили инвалидность из-за военной травмы, могут выйти на пенсию, если у них есть трудовой стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Инвалиды I группы по зрению имеют право на пенсию, если их трудовой стаж составляет: 15 лет для мужчин и 10 лет для женщин.

Фото: РИА «Новости»

Как оформить досрочную пенсию Для того чтобы получить досрочную пенсию, необходимо обратиться в Социальный фонд России с заявлением. В пакет документов входят: паспорт; СНИЛС; трудовая книжка; справки, подтверждающие право на досрочное назначение пенсии. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, которые подтверждают особые основания для получения пенсии. Например, для многодетных матерей необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, а при выходе на пенсию по состоянию здоровья могут потребоваться медицинские заключения.

Решение о назначении пенсии принимается в течение 10 рабочих дней, однако этот срок может увеличиваться в случае необходимости дополнительного рассмотрения или запроса недостающих сведений. Сергей Гаврилов депутат

Размер досрочной пенсии рассчитывается по стандартной формуле: фиксированная выплата плюс стоимость индивидуальных пенсионных баллов. В 2025 году базовый размер фиксированной выплаты составляет 8908 рублей, а стоимость одного пенсионного балла установлена на уровне 145,69 рубля, как пояснил депутат. Для тех, кто проработал в районах Крайнего Севера, а также для пенсионеров, имеющих иждивенцев, предусмотрены дополнительные надбавки к пенсии.

Фото: РИА «Новости»

В назначении досрочной пенсии могут отказать, если у человека не хватает стажа, отсутствуют подтверждающие документы или если заявленные условия не соответствуют реальным требованиям. «В случае отказа гражданин вправе подать заявление на пересмотр или обратиться в суд для защиты своих прав. Одной из распространенных причин отказа является недостаточный индивидуальный пенсионный коэффициент, который в 2025 году должен составлять не менее 30», — уточнил Сергей Гаврилов. После того как гражданину была назначена досрочная пенсия, он может продолжать работать. При этом выплата пенсии будет осуществляться вне зависимости от того, будет ли он продолжать работать или нет.