Россиянам рассказали, заплатят ли больше в октябре

Увеличенная рабочая неделя из-за переноса выходных в конце октября — начале ноября не скажется на зарплате. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об этом ТАСС .

В октябре 2025 года 23 рабочих дня, этот месяц станет одним из самых нагруженных для пятидневщиков. Перед Днем народного единства россиян ждет шестидневная рабочая неделя, но, по словам депутата, это не увеличит оплату в октябре и не сократит в ноябре.

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре. <…> Заработная плата будет равномерно распределяться по месяцам», — сказала она.

Шанс увеличить доход появится у работников со сдельной и сдельно-временной системой оплаты. Бессараб заявила, что их зарплата в дополнительный день напрямую зависит от объема выпущенной продукции.

Утверждая производственный календарь, правительство перенесло выходной с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Клинический психолог Ангелина Сурина предупредила о головных болях из-за шестидневной рабочей недели.