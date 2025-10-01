Октябрь завершится шестидневной рабочей неделей

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Это следует из постановления правительства.

«Нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — заявили в заявлении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новом календаре. В следующем году россияне получат 29 дополнительных выходных из-за праздников.

Новогодние каникулы снова сделали длинными — 12 дней. Также по три дня выходных будет с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня. Еще выходными стали 4 ноября и 31 декабря.