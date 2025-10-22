Психолог Сурина предупредила о риске головных болей из-за шестидневки

Кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина дала советы по адаптации к шестидневному рабочему графику. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Специалист рекомендовала соблюдать режим дня, высыпаться и делать утреннюю зарядку — это поможет повысить уровень энергии и выносливости. Кроме того, стоит включить в рацион сложные углеводы, например крупы, а также ягоды, фрукты и белковые продукты.

«При привычном трудовом графике шестой день может восприниматься как выходной, что вызывает внутренний диссонанс», — отметила психолог.

Сурина отметила, что разовое появление шестидневной рабочей недели не оказывает серьезного влияния на ментальное здоровье. Однако психолог предупредила о риске возникновения головных болей и повышенной утомляемости в конце недели. Такое состояние — результат перенапряжения и невозможности расслабиться.