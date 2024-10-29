Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году вырастет на 16,5%. Закон подписал президент России Владимир Путин, документ разместили на официальном сайте опубликования правовой информации.

Повышение МРОТ запланировано с 1 января 2025 года. Ранее этот законопроект поддержали Государственная дума и Совет Федерации.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, в 2025 году он вырастет до 22 440 рублей. Это изменение коснется зарплат около 4,2 миллиона россиян.

Депутат Светлана Бессараб объяснила рост МРОТ стагнацией реальных зарплат, которые не увеличивались долгое время. Она отметила, что увеличение МРОТ повлечет за собой повышение фондов оплаты труда по всем тарифным сеткам.