Стало известно, сколько россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Росстат: четверть россиян получают доходы от 27 до 45 тысяч рублей

Фото: РИА «Новости»

Лишь десятая часть россиян зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. Четверть работников получает от 27 до 45 тысяч рублей, сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Специалисты оценили среднедушевой доход жителей России. В эту сумму включили зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Оказалось, что менее 1% россиян получают в месяц до семи тысяч рублей, 26,2% — от 27до 45 тысяч рублей. Лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15%, и он превысит 22 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей, а в Госдуме предложили запретить платить работникам зарплату меньше МРОТ. Депутат Светлана Бессараб предупредила, что при нынешнем уровне доходов россияне смогут рассчитывать на пенсию до 30 тысяч рублей.

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