МРОТ: на что повлияет повышение с 1 января 2025 года
В январе 2025 года в России увеличат МРОТ
В 2025 году качество жизни россиян собираются улучшить за счет повышения МРОТ. Минимальный размер оплаты труда влияет на некоторые категории выплат. Что это такое, на сколько его поднимут и что делать, если зарплата ниже, — в материале 360.ru.
Каким будет МРОТ с 1 января 2025 года в России
С начала следующего года МРОТ вырастет на 16,5% — до 22 440 рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Сейчас МРОТ равен 19 242 рублям. За счет повышения этого показателя увеличатся доходы четырех миллионов человек. По словам Мишустина, правительство стремится, чтобы к 2030 году планка достигла 35 тысяч рублей.
Что такое МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — показатель, ниже которого не может быть зарплата работника в России. Его ежегодно индексируют.
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После 2022 года и до конца 2024-го МРОТ должен опережать рост прожиточного минимума на три процентных пункта.
С 2025 года минимальный размер оплаты труда снова будет опираться на медианную зарплату. Соотношение между минимальной и медианной зарплатой увеличат до 48%.
На что МРОТ влияет
МРОТ отражается на зарплатах, пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также страховых взносах.
Зарплаты
Минимальный размер оплаты труда напрямую влияет на заработную плату. По закону работодатель не имеет права платить месячную зарплату ниже МРОТ, если сотрудник трудится полный рабочий день и на полную ставку.
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Пособия
От МРОТ зависит размер пособий по уходу за ребенком, по беременности и родам, больничные, выплаты из-за временной нетрудоспособности, командировочные, отпускные.
Даже если работник трудится на полставки или неполный рабочий день, все полагающиеся ему пособия все равно рассчитывают по МРОТ.
Страховые взносы
Малый и средний бизнес обязаны платить страховые взносы по ставке 30% в пределах МРОТ или 15%, если выплаты выше МРОТ.
Минимальный размер оплаты труда в разных регионах России
МРОТ может изменяться в зависимости от региона страны. Решение о его размере принимают местные власти. Все работодатели субъекта автоматически подчиняются этому нормативному акту.
В 2025 году МРОТ оставили равным федеральному уровню (22 440 рублей) в Белгородской, Владимирской, Брянской, Ивановской, Курской, Рязанской, Смоленской и других областях.
В Москве со следующего года МРОТ достигнет 29 389 рублей, в Санкт-Петербурге — 25 тысяч, в Краснодарском крае — 1,5 от федерального МРОТ, но для бюджетников — по-прежнему 22 440 рублей. Есть некоторые изменения и в других регионах России.
Как связаны МРОТ и прожиточный минимум
Прожиточный минимум — это показатель, помогающий оценивать качество жизни населения. Он основывается на стоимости потребительской корзины. В нее входят все товары и услуги, которые необходимы для существования.
В 2025-м в прожиточный минимум включили продукты, платежи за ЖКХ, непродовольственные товары, обязательные выплаты государству.
МРОТ никогда не должен опускаться ниже прожиточного минимума. Эти показатели дополняют друг друга, но не считаются синонимами.
Что делать, если зарплата меньше МРОТ
Если гражданин России заметит, что его зарплата опустилась ниже МРОТ, при этом он добросовестно выполняет свою работу, стоит обратиться в трудовую инспекцию.
Если инстанция не отреагирует на заявление, можно пойти дальше — в прокуратуру и суд. За нарушение Трудового кодекса работодатель должен заплатить штраф до 50 тысяч рублей.
Если же зарплата ниже МРОТ более двух месяцев, то компанию ожидает уголовное преследование. Штрафы будут серьезнее — до полумиллиона рублей. Также возможно лишение свободы сроком на три года.