МРОТ: на что повлияет повышение с 1 января 2025 года

В 2025 году качество жизни россиян собираются улучшить за счет повышения МРОТ. Минимальный размер оплаты труда влияет на некоторые категории выплат. Что это такое, на сколько его поднимут и что делать, если зарплата ниже, — в материале 360.ru.

Каким будет МРОТ с 1 января 2025 года в России С начала следующего года МРОТ вырастет на 16,5% — до 22 440 рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас МРОТ равен 19 242 рублям. За счет повышения этого показателя увеличатся доходы четырех миллионов человек. По словам Мишустина, правительство стремится, чтобы к 2030 году планка достигла 35 тысяч рублей.

Что такое МРОТ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — показатель, ниже которого не может быть зарплата работника в России. Его ежегодно индексируют.

Интересно С 2007 по 2020 год МРОТ считали по прожиточному минимуму. В 2021-м правила подсчета изменились: показатель подгоняли под соотношение между минимальной и медианной зарплатой в 42%. С 2007 по 2020 год МРОТ считали по прожиточному минимуму. В 2021-м правила подсчета изменились: показатель подгоняли под соотношение между минимальной и медианной зарплатой в 42%.

После 2022 года и до конца 2024-го МРОТ должен опережать рост прожиточного минимума на три процентных пункта. С 2025 года минимальный размер оплаты труда снова будет опираться на медианную зарплату. Соотношение между минимальной и медианной зарплатой увеличат до 48%.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

На что МРОТ влияет МРОТ отражается на зарплатах, пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также страховых взносах. Зарплаты Минимальный размер оплаты труда напрямую влияет на заработную плату. По закону работодатель не имеет права платить месячную зарплату ниже МРОТ, если сотрудник трудится полный рабочий день и на полную ставку.

Интересно МРОТ отражает сумму после уплаты НДФЛ, то есть отнимать от него еще 13% не нужно. МРОТ отражает сумму после уплаты НДФЛ, то есть отнимать от него еще 13% не нужно.

Пособия От МРОТ зависит размер пособий по уходу за ребенком, по беременности и родам, больничные, выплаты из-за временной нетрудоспособности, командировочные, отпускные. Даже если работник трудится на полставки или неполный рабочий день, все полагающиеся ему пособия все равно рассчитывают по МРОТ. Страховые взносы Малый и средний бизнес обязаны платить страховые взносы по ставке 30% в пределах МРОТ или 15%, если выплаты выше МРОТ.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда в разных регионах России МРОТ может изменяться в зависимости от региона страны. Решение о его размере принимают местные власти. Все работодатели субъекта автоматически подчиняются этому нормативному акту. В 2025 году МРОТ оставили равным федеральному уровню (22 440 рублей) в Белгородской, Владимирской, Брянской, Ивановской, Курской, Рязанской, Смоленской и других областях. В Москве со следующего года МРОТ достигнет 29 389 рублей, в Санкт-Петербурге — 25 тысяч, в Краснодарском крае — 1,5 от федерального МРОТ, но для бюджетников — по-прежнему 22 440 рублей. Есть некоторые изменения и в других регионах России.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Как связаны МРОТ и прожиточный минимум Прожиточный минимум — это показатель, помогающий оценивать качество жизни населения. Он основывается на стоимости потребительской корзины. В нее входят все товары и услуги, которые необходимы для существования. В 2025-м в прожиточный минимум включили продукты, платежи за ЖКХ, непродовольственные товары, обязательные выплаты государству. МРОТ никогда не должен опускаться ниже прожиточного минимума. Эти показатели дополняют друг друга, но не считаются синонимами.

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Что делать, если зарплата меньше МРОТ Если гражданин России заметит, что его зарплата опустилась ниже МРОТ, при этом он добросовестно выполняет свою работу, стоит обратиться в трудовую инспекцию. Если инстанция не отреагирует на заявление, можно пойти дальше — в прокуратуру и суд. За нарушение Трудового кодекса работодатель должен заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Если же зарплата ниже МРОТ более двух месяцев, то компанию ожидает уголовное преследование. Штрафы будут серьезнее — до полумиллиона рублей. Также возможно лишение свободы сроком на три года.