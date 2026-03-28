Россиянам рассказали, что случится с невостребованной пенсией

Государство может остановить выплату пенсии из-за отсутствия документов либо если ее не получали в течение полугода. Об этом сообщил РИА «Новости» доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

В Федеральном законе «О страховых пенсиях» указаны основания, на которых можно приостановить выплату пенсии. Балынин сообщил, что это сделают, например, если в течение полугода никто не получал деньги.

«Выплата приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок», — сказал специалист.

При неявке инвалида на переосвидетельствование пенсию заморозят на три месяца. Получатели пенсии по потере кормильца останутся без денег на полгода с момента совершеннолетия либо окончания обучения, если не подтвердят учебу на очном отделении.

