Льготы и субсидии для российских пенсионеров: как и на чем сэкономить в 2026 году

Пожилые россияне, помимо пенсий, могут рассчитывать на десятки различных компенсаций, льгот и субсидий: от возврата расходов на ЖКХ до налоговых вычетов и оплаты проезда. В нюансах всех видов поддержки и особенностях ее правильного оформления разбирался 360.ru.

Какие виды льгот и субсидий существуют

Все виды помощи российским пенсионерам разделены на федеральные и региональные. Некоторые из них назначаются в автоматическом режиме, а для других требуется подать специальное заявление. В этом случае учитывается не только статус пенсионера, но также его возраст, доход, наличие имущества и другие факторы. Кроме того, не стоит путать льготы, которые представляют собой скидку за оплату услуг, и субсидии. Это возмещение уже потраченных средств.

Льготы и субсидии при оплате ЖКУ для пенсионеров

Федеральные льготы за оплату жилищно-коммунальных услуг положены только отдельным категориям пенсионеров. Льготу в 100% получают обладатели званий Героя СССР, России или Труда, а также кавалеры ордена Славы. Инвалиды, блокадники, ликвидаторы, ветераны войн и специальной военной операции, а также труженики тыла получают скидку в 50% от суммы в платежке. Федеральные субсидии для пенсионеров распространяются на взносы по капитальному ремонту. Рассчитывать на возвращение половины уплаченной суммы могут пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет, старше 80 лет — на возвращение всей уплаченной суммы. Для получения этой субсидии пенсионер должен жить в квартире, за которую платит один или с родственниками, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

На субсидию оплаты ЖКУ может рассчитывать и семья пенсионера, если сумма затрат составляет 22% от всего дохода — это установленная для всей страны базовая величина, которую регионы могут менять по своему усмотрению, но не выше.

Интересно К примеру, в Москве на субсидию могут рассчитывать те, кто тратит на оплату коммуналки более 10% своего дохода, в Санкт-Петербурге норматив составляет 14%. Сумму рассчитывают исходя из средней стоимости услуг ЖКХ в регионе, количества членов семьи и общего дохода. Выплаты назначают на полгода. После этого срока получатель может подать заявление повторно, если финансовая ситуация не изменилась.

В Московской области действуют субсидии для пенсионеров за оплату вывоза мусора. Для прекративших трудовую деятельность жителей до 70 лет сумма составляет 30% от уплаченной, до 50% — для граждан старше 70 лет, до 100% — для тех, кто достиг 80-летнего возраста. Кроме того, подмосковным пенсионерам с доходом менее полутора прожиточных минимумов и живущим в частных домах власти полностью оплачивают установку оборудования в рамках федеральной программы социальной газификации и компенсируют до 80 тысяч рублей от стоимости приборов и датчиков. В Свердловской области пенсионеры могут рассчитывать на возмещение до 90% от уплаченной суммы за подключение к газовым сетям.

Льготы и субсидии за проезд для пенсионеров

Решение о предоставлении скидок или компенсаций за проезд пенсионерам власти регионов принимают самостоятельно. В Москве и Московской области пожилые люди имеют право на бесплатный проезд в метро, автобусах, трамваях и пригородных электричках. В Санкт-Петербурге для пенсионеров предусмотрен льготный проездной билет, цена которого намного ниже, чем у обычного. Денежные компенсации за проезд для пожилых людей действуют в Приморском крае. Деньги зачисляются на карту, которой они оплачивают проезд в общественном транспорте. Для пенсионеров в районах Крайнего Севера действует федеральная компенсация на межрегиональный транспорт. Билеты к месту лечения или отдыха можно купить за счет Социального фонда России, а потом вернуть средства за поездку. Эта мера доступна два раза в год.

Медицинские льготы и субсидии для пенсионеров

На федеральном уровне меры поддержки в сфере медицины входят в набор социальных услуг, которыми могут воспользоваться ветераны боевых действий, инвалиды, ликвидаторы Чернобыльской аварии, а также пенсионеры-льготники. Это небольшая сумма, за счет которой покрывается часть стоимости лекарств, лечения в санаториях и проезда к месту лечения.

Кроме того, на федеральном уровне для получающих пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца в минимальном размере предусмотрены скидки в 50% на лекарства из федерального перечня.

Интересно В Москве и Московской области действуют собственные реестры лекарственных средств, которые пожилые граждане получают бесплатно или со скидками. Эти списки дополняют федеральный перечень. В Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Башкортостане, Свердловской и Новосибирской областях также действуют дополнительные программы для пенсионеров с диабетом, сердечно-сосудистыми или другими хроническими заболеваниями. Лекарства для таких пациентов предоставляют бесплатно или со значительной скидкой.

Также на региональном уровне предоставляются бесплатные или льготные путевки на санаторно-курортное лечение. В Москве на поездку могут рассчитывать все пенсионеры, но для этого необходимо подать заявку и дождаться своей очереди. В Ямало-Ненецком автономном округе пожилые жители получают субсидию за поездку в санаторий раз в три года. Сумма рассчитывается из времени, проведенного в поездке. Военные пенсионеры, Герои Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на бесплатное протезирование зубов по федеральной программе. В Хабаровском крае эта мера доступна всем пенсионерам. В остальных регионах действуют различные скидки и субсидии.

Какие налоговые льготы действуют для российских пенсионеров

Прекращение трудовой деятельности не означает, что пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налогов. Но обычно для них предусмотрены различные скидки, которые зависят от мощности машины. Власти Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отменили транспортный налог для пенсионеров, владеющих машинами мощностью до 150 лошадиных сил. В Красноярске эту меру распространили на пожилых владельцев автомобилей до 100 лошадиных сил. Также для пенсионеров действует смягченный налог на имущество. Федеральный закон освободил пожилых россиян от взносов за один объект каждого вида. К примеру, если у него в собственности три квартиры, то налогом облагаются только две. Какие именно — пенсионер выберет сам. Также пенсионеры имеют право на вычет по налогу на имущество. Он применяется автоматически для всей недвижимости. При подсчете размера налога из общей площади квартиры вычитают 20 квадратных метров, а дома — 50 квадратных метров. Для живущих в сельской местности пенсионеров предусмотрена скидка по земельному налогу. Если участок менее шести соток, то платить за него не нужно вообще. Если площадь превышает этот норматив, то из нее вычитают те же самые шесть соток, а налог возьмут только за оставшуюся часть.