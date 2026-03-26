Россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии

Максимальная сумма страховой пенсии не превышает 67 тысяч рублей. Чтобы достигнуть такого уровня, нужно накопить 400 пенсионных баллов. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ТАСС .

«Максимальная страховая пенсия может быть в пределах 67 тысяч. Для этого нужно набрать 400 пенсионных баллов: это 40 лет стажа при зарплате свыше 250 тысяч рублей в месяц», — сказал Сафонов.

Он отметил, что максимальную пенсию, близкую к 70 тысячам рублей, выплачивают только в северных регионах.

При этом отдельные категории, например, летчики-испытатели, могут получать более 100 тысяч рублей. Это относится к социальной пенсии за выслугу лет, а не к страховой. Для таких выплат нужен стаж в размере 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин при уровне зарплаты более 120 тысяч рублей.

Среди военных пенсионеров выплату в размере 100 тысяч могут получать генерал-полковники и генералы армии.

Ранее налоговый юрист ООО «АльянсКонсалтинг» Татьяна Вахрамян предупредила, что ошибки в трудовой книжке могут отразиться на пенсионных выплатах. Даже одна несостыковка способна повлиять на стаж.