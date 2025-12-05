В Госдуме предложили увеличить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

В России предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей. Соответствующее обращение на имя председателя Социального фонда России Сергея Чиркова направили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей», — говорится в письме.

Миронов напомнил, что на сегодняшний день минимальная сумма пенсии составляет порядка 13,3 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума пенсионера — на федеральном уровне это около 15,2 тысячи.

«Повышение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию в размере не менее 1,5 прожиточного минимума за текущий год.