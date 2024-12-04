Россиянам напомнили об индексации страховых пенсий

В России сразу после Нового года произойдет первая индексация пенсий. Увеличатся страховые выплаты, сообщил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3%», — напомнил он.

Размер повышения, по словам депутата, зависит от уровня прогнозируемой инфляции. Нилов сообщил, что если реальные значения станут сильно отличаться от предполагаемых, правительство вправе провести еще одну индексацию. Он сказал, что деньги на эти цели в бюджете предусмотрены.

Следующая индексация произойдет 1 апреля, сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Социальные пенсии для инвалидов, потерявших кормильцев россиян и работников, не накопивших необходимый для страховых выплат стаж, увеличатся на 14,75%.