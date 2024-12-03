Индексация пенсии в 2025 году произойдет дважды. Кто получит выплаты

Юрист Ногайлиева: в 2025 году произойдут две масштабные индексации пенсии

В 2025 году пенсии в России повысятся дважды. Сначала власти проиндексируют страховые выплаты, затем социальные, сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева агентству «Прайм» .

С 1 января на 7,3% повысится страховая пенсия, зависящая от стажа. Ногайлиева сообщила, что Соцфонд возобновит приостановленную в 2016 году индексацию пенсии работающим пенсионерам.

«Базой для индексации 2025 года для работающих пенсионеров станет пенсия, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений за годы работы», — сказала она.

Повышение социальной пенсии и пенсии по гособеспечению произойдет с 1 апреля на 14,75%. Ногайлиева сообщила, что выплаты возрастут у инвалидов, людей, не накопивших достаточного страхового стажа, получателей пенсии по потере кормильца и других категорий.

Глава Соцфонда Сергей Чирков допустил, что в случае резкого роста цен повышение страховой пенсии в 2025 году произойдет дважды. Пока на эти выплаты в бюджете заложены около 11 триллионов рублей.