Стало известно условие дополнительной индексации пенсий в России

Социальный фонд России допустил вероятность дополнительной индексации пенсий в 2025 году. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Чирков.

На данный момент власти намерены повысить страховые пенсии в следующем году только один раз — с 1 января такие выплаты повысятся на 7,3%. Индексация коснется и работающих граждан пенсионного возраста.

Именно этот показатель заложен в бюджет исходя из прогнозов инфляции. Однако, как отметил Чирков, при более высоких реальных показателях роста цен правительство может принять решение о дополнительной индексации, после чего Социальный фонд сможет оперативно отреагировать на это изменение.

По словам чиновника, в следующем году пенсию начислят 42 миллионам россиян. В бюджете на выплаты страховых пенсий предусмотрено пока около 11 триллионов рублей.

Президент России Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам летом 2024 года. С начала 2025 года и далее такие выплаты будут повышаться и тем, кто вышел на пенсию и тем, кто продолжает работать. Финансовый советник Хайдер позднее рассказал 360.ru, как будет действовать эта система.