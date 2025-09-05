Россия вошла в топ-5 производителей авиационных и ракетных двигателей

Отечественные предприятия в полтора раза нарастили выпуск авиационных двигателей. Россия вошла в пятерку крупнейших производителей, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития двигателестроения в опытно-конструкторском бюро ПАО «ОДК-Кузнецов», сообщила пресс-служба Кремля.

«Подчеркну, что как в советское время, так и сегодня Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей», — сказал он.

За последние четыре года предприятия увеличили поставки с 791 до 1227 штук, то есть более чем на 50%. Путин заявил, что это позволит укрепить индустриальный суверенитет страны, обновить транспорт и обеспечить экономический рост.

Президент прибыл в Самару вечером 5 августа. Кроме совещания в «ОДК-Кузнецов» он встретится с губернатором Вячеславом Федорищевым.