Путин прилетел в Самару
Президент России Владимир Путин вечером 5 сентября прибыл в Самару. Видео его прилета в аэропорт опубликовала пресс-служба Кремля.
На опубликованных кадрах видно, как он спускается по трапу, затем садится в ожидавший его кортеж.
Поездку Путин анонсировал днем во время пленарного заседания Восточного экономического форума. В Самаре он проведет совещание по вопросам двигателестроения и посетит предприятие «ОДК-Кузнецов».
Также у президента запланирована рабочая встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.
Ранее во Владивостоке глава государства принимал участие в Восточном экономическом форуме.
