Путин прилетел в Самару

Президент России Владимир Путин вечером 5 сентября прибыл в Самару. Видео его прилета в аэропорт опубликовала пресс-служба Кремля .

На опубликованных кадрах видно, как он спускается по трапу, затем садится в ожидавший его кортеж.

Поездку Путин анонсировал днем во время пленарного заседания Восточного экономического форума. В Самаре он проведет совещание по вопросам двигателестроения и посетит предприятие «ОДК-Кузнецов».

Также у президента запланирована рабочая встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Ранее во Владивостоке глава государства принимал участие в Восточном экономическом форуме.