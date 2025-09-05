Путин обратил внимание на рост расходов бюджета

Россия увеличила расходы бюджета в разных сферах, в том числе повысились траты на инфраструктуру, образование, оборону и СВО. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент Владимир Путин.

«Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов», — подчеркнул он.

В качестве примера глава государства назвал развитие БАМа, Транссиба, портовой инфраструктуры и аэропортов. Он добавил, что для сокращения дефицита бюджета необходимо увеличить доходы.

«Здесь есть о чем поговорить, имею в виду не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства, производительности труда», — уточнил Путин.

Ранее президент сообщил, что экономика России в будущем должна стать экономикой высоких зарплат. Он выразил уверенность, что развитие Дальнего Востока и Арктики приведет к росту числа квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест.