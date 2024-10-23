Россия поставила перед партнерами по БРИКС новую стратегическую цель. Страны уже нарастили торговлю в национальных валютах, а теперь им предстоит полностью отказаться от доллара, сообщил журналист британского сайта UnHerd Томас Фази.

По его мнению, большой интерес к саммиту БРИКС в Казани свидетельствовал о растущем влиянии Глобального Юга. В список ожидания на вступление вошли уже около 40 стран. Фази заявил, что их побудили санкции в отношении России и заморозка ее зарубежных активов.

«Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию. [Ограничения] подчеркнули необходимость финансовой независимости, сделав повестку дня дедолларизации не просто желаемой, а необходимой — не только для России, но и для других стран», — сказал автор статьи.

Фази сообщил, что объем торговли в валютах БРИКС превысил объем транзакций в долларах. Он напомнил, что совокупный ВВП стран-членов, скорректированный по паритету покупательной способности, составил 35,6% мировой экономики — больше, чем вклад G7. Журналист допустил, что на саммите объединение объявит о запуске новой валютной экосистемы.

Власти Индии выступили против расширения БРИКС и его превращения в коалицию против США, сообщило агентство Bloomberg. По его информации, эта страна не согласилась бороться с долларизацией.