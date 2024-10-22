Индия отказалась вести борьбу с долларом

Bloomberg: Индии не понравилась идея превращения БРИКС в коалицию против США

Власти Индии не одобрили идею превращения БРИКС в коалицию противников Соединенных Штатов, где Россия и Китай будут задавать тон. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В статье отметили, что индийские чиновники выступают против дальнейшего расширения БРИКС, с чем согласились Бразилия и ЮАР. Кроме того, соответствующую инициативу отвергли и в ОАЭ.

На отказ большинства членов БРИКС бороться с гегемонией доллара якобы указывает и тот факт, что встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС в Москве прошла без глав ведомств Китая, Индии и ЮАР.

Директор Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивей назвал амбициозной российскую идею платежей в обход доллара. Кроме того, остальные страны БРИКС не находятся под санкциями, поэтому у них нет мотивации полностью менять мировой порядок.

Ранее БРИКС назвали угрозой для главенства США в мировой финансовой сфере. Саммит проходит в Казани с 22 по 24 октября.