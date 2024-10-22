Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

Путин: БРИКС в Казани должен принять важные решения по сотрудничеству

Участники саммита БРИКС в Казани примут важные решения, направленные на улучшение деятельности. Об этом на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил президент России Владимир Путин.

«На саммите в Казани мы должны принять ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в рамках объединения и совершенствование его деятельности», — сказал он.

Саммит БРИКС с участием глав государств проходит с 22 по 24 октября в Казани. С 1 января 2024 года Россия приняла на себя обязанности председателя организации. С начала нынешнего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОЭА, Иран, Эфиопия и Египет.

Председательство России в организации проходит под девизом укрепления многосторонности для безопасности и глобального справедливого развития.

Ранее БРИКС назвали угрозой для главенства США в мировой финансовой сфере.