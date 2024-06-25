Госдума приняла в первом чтении «закон Путина» о пенсиях

Инициативу единогласно подержали 411 парламентариев. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, депутаты могут рассмотреть законопроект во втором чтении уже 26 июня, сообщил RT.

Если инициативу примут, то пенсию проиндексируют работающим пенсионерам уже с 1 февраля. Володин назвал инициативу «законом Путина» и напомнил, что глава государства заявил на ПМЭФ о необходимости реализовать это решение.

Председатель Госдумы выразил мнение, что законопроект благоприятно скажется на экономике и повысит производительность труда. Он также добавил, что законопроект затронет 7,87 миллиона пенсионеров.