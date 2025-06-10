Логотип Renault могут приравнять к фашистскому

Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет призвал приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, если корпорация займется производством беспилотников для Украины. Об это он сказал в беседе с РИА «Новости» .

«Предлагаю, в случае начала производства беспилотников на Украине, приравняв логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — сказал он.

Ранее радио Franceinfo сообщило, что Renault может начать производить дроны для ВСУ. Компания подтвердила, что правительство Франции связалось с ней по этому поводу, однако отметила, что пока не принимала никакого решения.

Еще один депутат ГД от Крыма — Леонид Ивлев — пригрозил Renault атаками в случае начала выпуска беспилотников. По его словам, завод по производству вражеских дронов станет законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России.