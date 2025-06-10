В ГД пригрозили Renault за дроны на Украине

Если французская компания Renault решит наладить выпуск беспилотников на украинской территории, такое предприятие может стать объектом для ракетно-бомбового удара со стороны российских ВКС. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

Парламентарий отметил, что в условиях, когда Москва продвигает дипломатические варианты разрешения конфликта, западные страны ведут себя противоположным образом.

По его словам, Великобритания, Германия и Франция будто соревнуются между собой в объемах поставок ракет, снарядов и беспилотников Киеву, а также в создании соответствующих производств на Украине.

Ивлев указал, что на предыдущей неделе ведущие позиции в данной риторике занимала Германия, однако сейчас, как он выразился, вперед вышла Франция, так как ее автоконцерн Renault планирует открыть производство беспилотников на украинской территории.

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — резюмировал депутат.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 6 июня объявил, что неназванный французский автопроизводитель будет производить беспилотники на Украине. Радио France Info позднее заявило, что речь идет о Renault.

Концерн подтвердил, что с ним связалось правительство. В пресс-релизе указано, что решения на данном этапе еще не приняли.