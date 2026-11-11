360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин поприветствовал участников Дня платформенной экономики

    Фото: РИА «Новости»

    За последние годы цифровые платформы придали мощный импульс экономическому развитию страны и вошли в повседневную жизнь граждан, заявил президент Владимир Путин, приветствуя гостей и участников Дня платформенной экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Предлагаемые нашими компаниями платформенные решения уже доказали свою эффективность, они востребованы на рынках множества зарубежных стран», — подчеркнул российский лидер.

    Он отметил важность совершенствования инфраструктуры и создания справедливой и комфортной среды для всех участников рынка, в том числе малых и средних предприятий. Достижению этого поможет национальная стратегия развития цифровых платформ, которую сейчас разрабатывают, добавил президент.

    Он выразил уверенность, что объединенные усилия государства, бизнеса и общественных организаций позволят укрепить экономический и технологический суверенитет страны.

    День платформенной экономики проходит 11 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.

    Читайте также

    В Госдуме предложили проработать льготную ипотеку для ученых

    Шесть проектов из Подмосковья вошли в топ-100 программы «Креативный код. Россия»

    Делегация из Мали оценила вкус хлеба и российское зерно

    В Госдуме предложили проработать льготную ипотеку для ученых

    Шесть проектов из Подмосковья вошли в топ-100 программы «Креативный код. Россия»

    Делегация из Мали оценила вкус хлеба и российское зерно