Путин поприветствовал участников Дня платформенной экономики

За последние годы цифровые платформы придали мощный импульс экономическому развитию страны и вошли в повседневную жизнь граждан, заявил президент Владимир Путин, приветствуя гостей и участников Дня платформенной экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Предлагаемые нашими компаниями платформенные решения уже доказали свою эффективность, они востребованы на рынках множества зарубежных стран», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил важность совершенствования инфраструктуры и создания справедливой и комфортной среды для всех участников рынка, в том числе малых и средних предприятий. Достижению этого поможет национальная стратегия развития цифровых платформ, которую сейчас разрабатывают, добавил президент.

Он выразил уверенность, что объединенные усилия государства, бизнеса и общественных организаций позволят укрепить экономический и технологический суверенитет страны.

День платформенной экономики проходит 11 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.