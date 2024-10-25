Путин подписал закон о повышении МРОТ на 2025 год

Путин утвердил МРОТ на 2025 год, который составит 22 440 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России проиндексирует с начала 2025 года на 16,6%. Сумма составит 22 440 рублей, сообщили «Известия» .

В текущем году МРОТ составил 19 242 рубля. Его повышение позволит увеличить заработную плату около 4,2 миллиона работников.

Закон об установлении МРОТ на следующей год приняли депутаты Госдумы.

«Поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Этим летом Росстат представил доклад, в котором говорится, что лишь десятая часть россиян зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. Четверть работающих граждан получает от 27 до 45 тысяч рублей.

Ранее юрист Ольга Плешанова заявила, что повышение МРОТ не сильно скажется на изменении заработных плат населения, так как не у всех граждан зарплата напрямую коррелирует с этим показателем.