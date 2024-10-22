МРОТ в России вырастет до 22 440 рублей с 1 января 2025 года

Депутаты Госдумы приняли закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года он составит 22 440 рублей

Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, повышение МРОТ будет способствовать росту зарплат примерно 4,2 миллиона сотрудников в стране.

В пояснительной записке указали, что новое соотношение МРОТ к медианной заработной плате за 2023 год достигнет 48%. По данным Росстата, медианная зарплата на данный момент составила 46 751 рубль.

Власти также планируют увеличить МРОТ более чем вдвое к 2030 году, доведя его до уровня не менее 35 000 рублей, продолжая тем самым реализацию стратегических задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным.

В Якутии размер МРОТ в отдельных случаях в следующем году будет составлять 62 тысячи рублей. В Республике Саха предусмотрены более высокие гарантии оплаты труда, которые превышают федеральный МРОТ в 2,5 раза благодаря применению районного коэффициента и различных надбавок.