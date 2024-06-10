Юрист Плешанова рассказала, что зарплата у россиян при новом расчете МРОТ практически не изменится

Зарплата россиян после расчета минимального размера оплаты по-новому практически никак не поменяется. Изменения ощутят лишь те граждане, у которых зарплаты привязаны к МРОТ. Об этом «ФедералПресс» рассказала юрист Ольга Плешанова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о привязке минимального размера оплаты труда к медианной зарплате.

Юрист объяснила, что далеко не у всех граждан зарплата напрямую коррелирует с МРОТ. По ее словам, увеличение минимальной оплаты труда не сильно скажется на изменении заработных плат населения.

В своем выступлении на ПМЭФ — 2024 Владимир Путин заявил, что к 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году составит 35 тысяч.