Путин на ВЭФ рассказал о достижениях экономики Дальнего Востока

Путин: ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое

Экономика Дальневосточного региона растет быстрее, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что Россия — активный участник инвестиционного и торгового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который задает темпы развития всей глобальной экономики и является центром роста.

За последние 11 лет на Дальний Восток привлекли около 25 триллионов рублей капиталовложений, валовый региональный продукт увеличился более чем в три раза, безработица снизилась вчетверо до 2,2%.

«Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительства здесь стабильно превышают среднероссийские темпы», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что за цифрами стоят настоящие предприятия, такие как судостроительный комплекс «Звезда», где глава государства побывал накануне. Президент назвал Дальний Восток территорией сотрудничества.