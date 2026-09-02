Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин» в Приморье

Танкер-газовоз «Петр Столыпин» осмотрел президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле .

Главе государства провели экскурсию в рубке танкера, который предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути. Президент отметил размеры ледокольного судна.

По словам капитана корабля Александра Гавриса, там могут поместиться три футбольных поля.

«Да, три футбольных поля? Есть где поиграть», — отреагировал Путин.

Также российский лидер осмотрел рыболовный траулер «Капитан Юнак». Президенту показали столовую, медкабинет и каюту.

Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень 2 сентября. Судоверфь «Звезда» — самая современная верфь России, которая ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Проект реализует компания «Роснефть» по поручению президента России.