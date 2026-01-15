Компания Hyundai отказалась выкупать свой завод в России до окончания дедлайна

Корейская автомобильная компания Hyundai Motor Company официально отказалась воспользоваться правом обратного выкупа своих бывших производственных активов в России до истечения срока, установленного условиями сделки. Источники в российском автопроме подтвердили «Газете.Ru» , что срок возможного выкупа истекает 31 января 2026 года, и активы окончательно перейдут в собственность российского холдинга «АГР».

Эти активы включают заводы в Сестрорецке и Каменке Ленинградской области, а также бывший завод General Motors в Шушарах, расположенные рядом с Санкт-Петербургом. Все объекты перешли под контроль «АГР» в январе 2024 года и теперь будут оставаться в собственности российского предприятия.

Подтверждая данную информацию, известный отраслевой эксперт и экс-руководитель ассоциации автомобильных дилеров России Олег Мосеев сказал: «Активы Hyundai действительно остаются за „АГР“.

Официальные представители Hyundai и самого холдинга «АГР», а также Министерство промышленности и торговли РФ отказались комментировать ситуацию.