Hyundai Motor не выкупила бывший завод в России

Южнокорейская Hyundai Motor не стала обратно выкупать свой бывший завод в России. Об этом сообщили РИА «Новости» представители компании.

«Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем», — отметили в пресс-службе.

Накануне агентство News1 сообщило, что Hyundai Motor проводила переговоры с Россией, но так и не воспользовалась правом обратного выкупа. Источник журналистов заявил, что ключевым фактором стало распространение на российском рынке машин китайских производителей. На бывшем объекте Hyundai Motor сейчас налажена сборка автомобилей марки Jaecoo, принадлежащей китайской Chery.

Ранее стало известно, что модель китайского автопроизводителя Haval Jolion стала первой среди самых востребованных машин класса SUV (кроссовер и внедорожник) в России в 2025 году. Количество проданных авто составило 65,8 тысячи штук.