Поделим надвое. Дума предложила решение проблемы с авансами после новогодних каникул

В Госдуме предложили изменить подход к выплатам авансов, разделив их на две части, что могло бы смягчить финансовые трудности россиян в январе. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с 360.ru рассказал, что в первые дни рабочей недели многие оказались в довольно сложном положении, поскольку полученный аванс оказался очень маленьким — буквально до 10 тысяч рублей.

«После Нового года, после длинных рождественских каникул люди получают очень маленький аванс, а в период праздников много было потрачено средств на подарки, на встречи родных, встречи с гостями, на поездки», — отметил депутат.

Гаврилов рассказал, что проект предлагает воспользоваться возможностями российского законодательства и урегулировать этот вопрос локальными нормативными актами в компании, где работает сотрудник.

Можно разделить общий фонд зарплаты на две части в пропорции 50 на 50 и выплачивать больший аванс и меньшую зарплату. Либо можно сделать два аванса: первый — до 15 января, а второй — до 20-го. Это поможет сотрудникам справиться с расходами в начале года, особенно в январе, когда люди выходят из отпусков и каникул и часто испытывают недостаток средств на повседневные нужды.

«У нас впереди майские праздники и лето. Это удобно для тех, кто работает, например, ненормированный рабочий день или неполную рабочую неделю», — добавил он.

По словам депутата, такую форму выплат предлагают использовать в том числе в Москве и Московской области.

«Для того чтобы просто люди могли более комфортно жить и планировать свои расходы», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее юрист Сурае Рамазанова рассказала, что при задержке заработной платы можно обратиться в суд в течение года после нарушения. Решение обычно принимается в пользу работников.