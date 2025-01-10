Юрист Рамазанова: при задержке зарплаты можно обращаться в суд в течение года

При задержке заработной платы можно обратиться в суд в течение года после нарушения, основываясь на статью 392 Трудового кодекса РФ. Об этом рассказала юрист Сурае Рамазанова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Специалист отметила, что решение суда обычно принимается в пользу работников. Также возможна защита прав через Трудовую инспекцию.

«Если делать анализ судебной практики, всегда в пользу работника выносится решение», — добавила правозащитник.

Однако прежде чем подавать жалобу, важно выяснить причины задержки. Если они окажутся неуважительными, инспекция проверит работодателя и обяжет его выплатить долг, заключила Рамазанова.