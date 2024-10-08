Россиянам предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре

Депутат ГД Миронов предложил выплатить всем пенсионерам 13-ю пенсию в конце года

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением выплатить всем российским пенсионерам 13-ю пенсию в декабре. Обращение депутата оказалось в распоряжении «Известий» .

Миронов отметил, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024 году должны составить 10,537 триллиона рублей, то есть предполагается рост на 11,4%. Кроме того, поступления за первое полугодие текущего года этим видам страховых взносов выросли на 32,4%, как следует из данных аналитического портала налоговой службы России.

При этом средняя пенсия в России на сегодняшний день вчетверо уступает средней зарплате.

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — пояснил Миронов.

Парламентарий убежден, что это абсолютно неправильно, когда многие российские пенсионеры вынуждены жить за чертой бедности.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил об индексации пенсий с января 2025 года, причем работающим и неработающим пенсионерам.