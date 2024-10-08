Депутат Бессараб поставила под сомнение пидею выплатить 13-ю пенсию в России

В Госдуме предложили выплатить пожилым россиянам 13-ю пенсию в декабре 2024 года. В беседе с « ФедералПресс » идею прокомментировала депутат ГД Светлана Бессараб.

По ее словам, соответствующая инициатива не может быть реализована. Каждый работающий гражданин, отметила парламентарий, выплачивает страховые взносы через своих работодателей.

«Если мы 13-й месяц не работаем, 13-ю зарплату не получаем, значит, мы не формируем 13-ю пенсию», — пояснила депутат.

Она также добавила, что федеральный бюджет, сформированный на ближайшие три года, является дефицитным. На любые дополнения средств нет, заявила Бессараб.