Пенсии, алименты и авиабилеты. Что изменится в финансах россиян с 1 марта?

В России с 1 марта появится пять финансовых нововведений

С 1 марта в России вступают в силу несколько важных изменений, которые затронут личные финансы граждан. Среди них — новые правила выплаты пенсий, списания подписок, получения микрозаймов, авиаперелетов и расчета алиментов, напомнил РБК .

Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, с марта начнут получать двойную фиксированную выплату — 19 169 рублей. Такую же надбавку получат те, кому в феврале установили первую группу инвалидности.

Онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги за подписки без согласия клиента. Запрет касается случаев, если карта удалена, недействительна или подписка отменена, а пользователь не подтвердил новые реквизиты.

Получить микрозайм онлайн станет сложнее — МФО обязаны идентифицировать клиента через Единую биометрическую систему. Без сдачи биометрии оформить займ не выйдет. Для 14–15 миллионов заемщиков это сделает получение денег невозможным.

В авиаперевозках электронный посадочный талон приравняли к бумажному. Прописали и обязанности перевозчика: воду давать через час после двухчасовой задержки, еду — через два часа после четырехчасовой, отель — после восьмичасовой задержки днем или шестичасовой ночью.

В гостиницах туристы смогут вернуть полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Заселяться можно по паспорту, правам или через «Госуслуги».

При расчете единого пособия на детей алименты теперь будут считать по средней зарплате в регионе, а не по МРОТ. Это должно снизить число фиктивных разводов, но может увеличить количество отказов в выплатах.