В России с марта станет труднее взять микрозайм
Экономист Чирикова: с 1 марта быстрый займ без биометрии будет недоступен
Получить быстрый займ без биометрической идентификации будет нельзя уже после 1 марта. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.
С этого момента микрофинансовые организации перед выдачей онлайн-займа будут обязаны проводить идентификацию через биометрию.
«Для заключения договора в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС», — рассказала Чирикова.
Она уточнила, что электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры.
При этом микрокредитные компании смогут выдавать онлайн-займы без биометрии еще год, а договоров займа, заключенных офлайн, обновление пока не касается вовсе, добавила эксперт.
