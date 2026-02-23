В России с марта станет труднее взять микрозайм

Экономист Чирикова: с 1 марта быстрый займ без биометрии будет недоступен

Получить быстрый займ без биометрической идентификации будет нельзя уже после 1 марта. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

С этого момента микрофинансовые организации перед выдачей онлайн-займа будут обязаны проводить идентификацию через биометрию.

«Для заключения договора в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС», — рассказала Чирикова.

Она уточнила, что электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры.

При этом микрокредитные компании смогут выдавать онлайн-займы без биометрии еще год, а договоров займа, заключенных офлайн, обновление пока не касается вовсе, добавила эксперт.

