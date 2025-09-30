Над газовым месторождением в Норвегии засекли дрон

VG: в Норвегии расследуют сообщение о дроне над газовым месторождением Equinor

Полиция Норвегии изучает информацию о дроне над платформой газового месторождения государственной компании Equinor в Северном море. Об этом сообщила газета VG .

«Сотрудники на платформе месторождения Слейпнир компании Equinor наблюдали за дроном… Полиция подтвердила это, выпустила внутренние оповещения и начала расследование», — отметили журналисты.

На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз закрывались из-за сообщений о беспилотниках, замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник, 22 сентября, был закрыт аэропорт Копенгагена. В Дании мобилизовали резервистов после сообщений о пролетах дронов

Польские системы ПВО в ночь на 10 сентября перехватили несколько иностранных беспилотников недалеко от восточных границ. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что аппараты были российскими. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Россия предложила Польше провести консультации сразу после инцидента с беспилотниками, но получила категорический отказ и необоснованные обвинения.