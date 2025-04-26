Некоторые россияне получат в апреле двойную пенсию

Из-за нерабочих праздничных дней в начале мая некоторые пенсионеры получат в апреле две выплаты. График утвердит Социальный фонд России, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«В этом году в связи с тем, что 1–4 мая выпадают на нерабочие дни, для многих произойдет изменение привычного порядка выплаты пенсий», — сказал он.

По закону, если дата выплаты совпадет с нерабочим днем, деньги придут в предшествующий будний. Виноградов сообщил, что в данном случае это 29–30 апреля и 5–7 мая. Таким образом, получившие деньги в первых числах месяца, могут рассчитывать на вторые выплаты в последних. Но последнее слово, по словам профессора, за СФР — он выпустит обновленный график.

Работники горной промышленности и пилоты гражданской авиации получат надбавки. Участникам ВОВ положена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей.