В ГД рассказали, кто в мае получит дополнительные выплаты к пенсии

Депутат ГД Гаврилов рассказал о доплатах к пенсиям в мае

В мае этого года дополнительные выплаты к пенсии получат ветераны ВОВ, работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданской авиации. Об этом заявил депутат ГД Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС .

По его словам, в мае вступят в силу изменения, которые затрагивают пенсии для некоторых категорий россиян. Поправки не носят универсального характера и коснутся только тех, кому нужны дополнительные меры поддержки.

«Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. На основании указа президента № 15 от 15 января 2025 года предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — сказал он.

Выплату получат участники, инвалиды ВОВ, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также вдовы и вдовцы ветеранов. Претендовать на деньги могут даже те, кто находится на территории Латвии, Абхазии, Эстонии, Литвы, Южной Осетии и Приднестровья.

Еще выплаты получат члены летных экипажей гражданской авиации (со стажем от 25 лет, для женщин — от 20) и работники угольной сферы, отработавшие в шахтах четверть века и более, объяснил парламентарий.

«В обоих случаях выплаты носят компенсационный характер и требуют предварительного подтверждения стажа и условий труда», — сказал депутат.

Ранее Сергей Гаврилов рассказал, как в России будет проходить двухэтапная индексация страховых пенсий. В феврале выплаты проиндексируют с учетом инфляции, а в апреле прибавят в зависимости от того, сколько денег собралось в социальном фонде.