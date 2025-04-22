Пенсии за май россиянам перечислят досрочно

Пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число каждого месяца, получат выплаты досрочно до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

Досрочная выплата затронет все виды пенсии, в том числе страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Средства поступят получателям автоматически. Начиная с 6 мая доставка выплат через банки вернется к стандартному графику.

Пенсионеры, которым средства доставляет «Почта России», получат деньги в мае в обычные даты.

Ранее в Госдуме рассказали, кто из россиян может получить 80 тысяч рублей к пенсии. Новые меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан вступят в силу с мая 2025 года.