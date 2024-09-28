Некоторые пенсионеры получат доплату 16 тысяч рублей

Депутат Бессараб: удвоенную выплату к пенсии получат те, кому исполнилось 80 лет

Двойную выплату получат пожилые люди, отметившие 80-летие. Соцфонд России переведет им деньги в следующем за днем рождения месяце, сообщила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала она.

Бессараб уточнила, что к сентябрю 2024 года фиксированная выплата составила 8134 рубля. Юбиляры, по ее словам, получат 16 269 рублей.

В октябре в России произойдет очередная индексация пенсий. Выплаты бывшим военным и силовикам увеличатся на 5,1%. Повысится довольствие неработающих пенсионеров. На изменение сумм смогут рассчитывать даже те, кто ушел на отдых в сентябре.