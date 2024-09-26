26 сентября 2024 00:41 Индексация с 1 октября. Кому и на сколько повысят пенсии в России Пенсии вырастут у некоторых граждан России с 1 октября 2024 года 0 0 0 Фото: Global Look Press Общество

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В России осенью 2024 года пройдет очередная индексация пенсий. Однако она коснется не всех. Кому и на сколько повысят пенсионные выплаты с 1 октября, выяснил 360.ru.

Индексация военных пенсий Первая категория пенсионеров, которая получит увеличенные денежные выплаты, — это военные пенсионеры. Их проиндексируют на 5,1%. Ранее повышение планировалось на 4,5%. Согласно федеральному закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу», размер военной пенсии составит 89,83% от денежного довольствия. Ранее он равнялся 89,32%. Сейчас средняя военная пенсия — 41 тысяча рублей. Нововведение коснется 2,8 миллиона человек: бывших сотрудников силовых органов и родственников погибших военнослужащих.

Фото: Global Look Press

Индексация пенсий для пенсионеров с 80 лет С октября также повысят выплаты россиянам, которым исполнилось 80 лет. Их страховая пенсия по старости должна вырасти вдвое: с 8134 рублей (фиксированная сумма) до 16 269. Перерасчет производят сотрудники Социального фонда России. Подавать заявление на индексацию не нужно — она произойдни автоматически. Правило не коснется получателей страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца. Инвалиды первой группы старше 80 лет тоже сохранят выплаты в прежнем размере.

Фото: Global Look Press

Повышение пенсионной выплаты для неработающих пенсионеров С 1 октября надбавки получат пожилые люди, которые завершили трудовую деятельность. Правило коснется даже тех, кто закончил работать в сентябре 2024 года. В России пенсии не индексируют только работающим гражданам. Мораторий действует с 2016 года, его срок закончится в 2025-м. До этого времени действует следующая схема: сразу после увольнения пенсионеру начисляют разницу между новой и прежней пенсией за весь пропущенный период. Заявление на получение повышенной пенсии подавать не нужно. Социальный фонд России начнет выплату автоматически.

Фото: Global Look Press

Как узнать свою пенсию в 2024 году Узнать размер пенсии можно на сайте Социального фонда России или в личном кабинете на портале госуслуг. Для начала необходимо понять, сколько пенсионных баллов у гражданина. Затем следует посчитать пенсию с помощью специального калькулятора. Укажите стаж работы, пенсионные баллы, их стоимость и размер фиксированной части. Кроме того, на итоговую пенсию могут влиять ежегодные индексации, поэтому для вышедших на пенсию в 2024 году граждан ситуация может измениться.

Фото: Global Look Press

Что изменится в 2025 году В феврале следующего года перестанет действовать мораторий на индексацию пенсий работающим россиянам. Тогда им начислят все недостающие надбавки. Помимо этого, с января 2025 года Соцфонд начнет доплачивать пенсионерам старше 80 лет, инвалидам I группы и лицам, которые за ними ухаживают. Они получат дополнительно 1,2 тысячи рублей. Подавать заявки не нужно — надбавку начислят автоматически.