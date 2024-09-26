Индексация с 1 октября. Кому и на сколько повысят пенсии в России
Пенсии вырастут у некоторых граждан России с 1 октября 2024 года
В России осенью 2024 года пройдет очередная индексация пенсий. Однако она коснется не всех. Кому и на сколько повысят пенсионные выплаты с 1 октября, выяснил 360.ru.
Индексация военных пенсий
Первая категория пенсионеров, которая получит увеличенные денежные выплаты, — это военные пенсионеры. Их проиндексируют на 5,1%. Ранее повышение планировалось на 4,5%.
Согласно федеральному закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу», размер военной пенсии составит 89,83% от денежного довольствия. Ранее он равнялся 89,32%. Сейчас средняя военная пенсия — 41 тысяча рублей.
Нововведение коснется 2,8 миллиона человек: бывших сотрудников силовых органов и родственников погибших военнослужащих.
Индексация пенсий для пенсионеров с 80 лет
С октября также повысят выплаты россиянам, которым исполнилось 80 лет. Их страховая пенсия по старости должна вырасти вдвое: с 8134 рублей (фиксированная сумма) до 16 269.
Перерасчет производят сотрудники Социального фонда России. Подавать заявление на индексацию не нужно — она произойдни автоматически.
Правило не коснется получателей страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца. Инвалиды первой группы старше 80 лет тоже сохранят выплаты в прежнем размере.
Повышение пенсионной выплаты для неработающих пенсионеров
С 1 октября надбавки получат пожилые люди, которые завершили трудовую деятельность. Правило коснется даже тех, кто закончил работать в сентябре 2024 года.
В России пенсии не индексируют только работающим гражданам. Мораторий действует с 2016 года, его срок закончится в 2025-м. До этого времени действует следующая схема: сразу после увольнения пенсионеру начисляют разницу между новой и прежней пенсией за весь пропущенный период.
Заявление на получение повышенной пенсии подавать не нужно. Социальный фонд России начнет выплату автоматически.
Как узнать свою пенсию в 2024 году
Узнать размер пенсии можно на сайте Социального фонда России или в личном кабинете на портале госуслуг. Для начала необходимо понять, сколько пенсионных баллов у гражданина.
Затем следует посчитать пенсию с помощью специального калькулятора. Укажите стаж работы, пенсионные баллы, их стоимость и размер фиксированной части.
Кроме того, на итоговую пенсию могут влиять ежегодные индексации, поэтому для вышедших на пенсию в 2024 году граждан ситуация может измениться.
Что изменится в 2025 году
В феврале следующего года перестанет действовать мораторий на индексацию пенсий работающим россиянам. Тогда им начислят все недостающие надбавки.
Помимо этого, с января 2025 года Соцфонд начнет доплачивать пенсионерам старше 80 лет, инвалидам I группы и лицам, которые за ними ухаживают. Они получат дополнительно 1,2 тысячи рублей.
Подавать заявки не нужно — надбавку начислят автоматически.