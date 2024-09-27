В Госдуме рассказали о повышении пенсий для 2,8 млн военных и силовиков

Володин сообщил об индексации пенсий военным на 5,1% с октября 2024 года

С октября этого года у военных и сотрудников силовых ведомств вырастет размер пенсии. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил об этом в Telegram-канале .

С 1 октября 2024 года пенсии для данной категории граждан проиндексируют на 5,1%. Эта мера затронет около 2,8 миллиона человек.

Спикер Госдумы подчеркнул, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом для государства. Помимо военных, индексация пенсий также коснется бывших сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ.

Ранее стало известно, что в случае выхода на пенсию президент России Владимир Путин может рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере более 650 тысяч рублей.