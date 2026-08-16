Россиянам указали, что неофициальная занятость в предпенсионный период может снизит размер страховой выплаты

Многие россияне за 5–10 лет до пенсии совершают ключевые ошибки, которые могут существенно снизить их доходы в будущем. Одна из главных — полагаться исключительно на государственные пенсионные выплаты, рассказала «Газете.Ru» генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова.

Иванова отметила, что при зарплате в 100 тысяч рублей пенсия может составить около 27 тысяч рублей. Чтобы сохранить привычный уровень жизни, необходимо делать собственные накопления. Также эксперт указала на проблему неофициальной занятости в предпенсионном возрасте, которая приводит к потере пенсионных баллов и риску остаться без страховой пенсии, отметило ИА НСН.

Иванова рекомендует за 5–10 лет до пенсии заказать выписку из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах» и сверить ее с трудовой книжкой. Важно проверить ФИО, дату рождения, периоды работы до 2002 года, службу в армии, уход за детьми или пожилыми людьми, а также суммы страховых взносов. Если работодатель не перечислял их или в документах есть ошибки, их лучше исправить заранее.

Кроме того, эксперт советует погасить ипотеку и потребительские кредиты до выхода на пенсию. Она также предостерегла от двух противоположных стратегий: хранить все деньги наличными, позволяя инфляции обесценивать их, либо вкладывать значительную часть накоплений в рискованные активы, которые могут не успеть восстановиться после падения.