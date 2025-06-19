Пенсии работающих пенсионеров вырастут в августе. Названа сумма повышения

Соцфонд России пересчитает коэффициенты работающих пенсионеров с учетом данных за прошедший год и с августа повысит выплаты. Ведущий специалист Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил РИА «Новости» о размере индексации.

«С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров. Будут учтены трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов», — сказал он.

На большое повышение рассчитывать все же не стоит. Ляшок сообщил, что прирост ограничили 437 рублями.

Ранее депутаты предложили изменить порядок наследования накопительной части пенсии, сообщили «Известия». По действующему законодательству деньги достанутся им только в том случае, если родственник умер до начала выплат.