В России изменят формулу индексации пенсий

Новая формула для индексации страховых выплат начнет действовать в России с 2026 года. Об этом в комментарии ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он пояснил, что с 1 февраля сумма выплат увеличится на уровень инфляции прошлого года, а с 1 апреля — на уровень роста доходов Социального фонда за счет отчисления взносов работающих россиян.

«Последние несколько лет мы индексировали пенсии с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля, потому что к этой дате определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции», — пояснил Котяков.

Министр добавил, что первая индексация коснется фиксированной части выплат, а вторая — страховой.

По словам министра, уровень зарплат работающих россиян в течение года растет, поэтому доходы Социального фонда повышаются за счет отчислений с зарплат. Часть средств передадут вышедшим на пенсию.

Сохранившие работу пенсионеры в августе получат повышенные выплаты после пересчета коэффициентов трудового стажа и уплаченных взносов за прошедший год. Об этом заявил ведущий специалист Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. При этом он отметил, что сумма пенсий вырастет незначительно, потому что максимальный размер прибавки ограничили 437 рублями.