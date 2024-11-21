Назван способ увеличить пенсию почти на 40%

Страховую пенсию по старости можно увеличить, отложив уход с работы на несколько лет или устроившись на дополнительную работу. Сенатор Ольга Епифанова сообщила об этом РИА «Новости» .

«Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40%», — сказала она.

Есть и другие способы увеличить размер пенсии. Епифанова сообщила, что пенсионные баллы можно докупить — подать заявление о добровольной уплате дополнительных взносов в Соцфонд помимо обязательных, которые переводит работодатель.

Третьим способом сенатор назвала участие в добровольных пенсионных программах негосударственных фондов. Кроме того, Епифанова предложила россиянам найти вторую работу по совместительству, чтобы взносы на будущую пенсию делали два работодателя.

В 2025 году повысится минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для ухода с работы потребуется набрать 30 баллов вместо 28,2.