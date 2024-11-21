Назван способ увеличить пенсию почти на 40%
Сенатор Епифанова: отложив выход на пенсию, можно увеличить размер выплат
Страховую пенсию по старости можно увеличить, отложив уход с работы на несколько лет или устроившись на дополнительную работу. Сенатор Ольга Епифанова сообщила об этом РИА «Новости».
«Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40%», — сказала она.
Есть и другие способы увеличить размер пенсии. Епифанова сообщила, что пенсионные баллы можно докупить — подать заявление о добровольной уплате дополнительных взносов в Соцфонд помимо обязательных, которые переводит работодатель.
Третьим способом сенатор назвала участие в добровольных пенсионных программах негосударственных фондов. Кроме того, Епифанова предложила россиянам найти вторую работу по совместительству, чтобы взносы на будущую пенсию делали два работодателя.
В 2025 году повысится минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для ухода с работы потребуется набрать 30 баллов вместо 28,2.