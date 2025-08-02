Назван минимальный размер пенсии безработных в России

Депутат Авырин: пенсия безработных в 2025 году составит около 15 тысяч рублей

Никогда не работавшие россияне после выхода на пенсию получат не менее 15 тысяч рублей благодаря социальной части и доплате. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил об этом РИА «Новости» .

По его словам, при расчете пенсии Соцфонд ориентируется на установленный в текущем году прожиточный минимум для пенсионеров, в 2025 году это 15,2 тысячи рублей. Государство поддержит в старости всех своих граждан, независимо от наличия трудового стажа.

«Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 рубля плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума», — объяснил депутат.

Говырин заявил, что федеральная доплата положена, если региональный прожиточный минимум меньше общероссийского. В обратном случае выплата ляжет на плечи субъекта. Выплату можно оформить через портал «Госуслуги», Соцфонд, МФЦ или местные госсервисы в интернете.

С 1 августа повышенные выплаты начали получать работающие пенсионеры. Размер индексации зависит от суммы страховых взносов.