Регионами с самыми высокими пенсиями оказались Чукотка и Камчатка

Самые высокие в России пенсии получают жители Чукотского автономного округа и Камчатского края. Об этом РИА «Новости» заявила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным», — подчеркнула она.

На Чукотке благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера пенсия составляет — 38 658 рублей, на Камчатке — 34 460 рублей, а в Магаданской области — 34 253 рубля.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о новой формуле для индексации страховых выплат. Нововведение начнет действовать с 2026 года.

Министр объяснил, что раньше индексация происходила с 1 января по уровню фактической инфляции, но теперь пенсии будут увеличивать с 1 февраля, так как к этой дате определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции.